Incidente a New York: scontro tra aerei all’aeroporto LaGuardia

Incidente all’aeroporto LaGuardia di New York: 2 aerei si sono scontrati sulla pista, secondo quanto hanno comunicato l’autorità portuale locale e Delta Airlines. L’incidente ha coinvolto jet della Endeavor Air, compagnia che fa capo alla Delta, ed è avvenuto alle 21:58 ora locale, mentre uno dei velivoli stava atterrando e l’altro stava per decollare, secondo una dichiarazione della Port Authority di New York e New Jersey. Una persona è stata trasportata in ospedale per “ferite non mortali“, ha spiegato l’Autorità.

Le operazioni presso l’aeroporto LaGuardia, uno degli aeroporti più trafficati degli Stati Uniti, non sono state interrotte. Delta, la società madre di Endeavor Air, ha dichiarato che avrebbe “collaborato con tutte le autorità competenti per rivedere” le misure di sicurezza in seguito a quella che ha descritto come “una collisione a bassa velocità durante il rullaggio“. Delta ha affermato che l’ala dell’aereo in fase di rullaggio prima della partenza per Roanoke, Virginia, è entrata in “contatto con la fusoliera dell’aereo in arrivo“. I jet avevano a bordo un totale di 93 passeggeri e membri dell’equipaggio.