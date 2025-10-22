Incidente di un elicottero in Alto Adige: massiccia operazione di soccorso

È in corso una massiccia operazione di soccorso sulle montagne del Gruppo di Fanes, in Val Pusteria (Alto Adige), per un incidente con un elicottero. Sul posto si stanno recando l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Nella zona sopra il rifugio Fanes erano in corso lavori boschivi, ma per il momento non ci sono informazioni dettagliate sulla dinamica dell’incidente e sulle sue conseguenze. L’intervento è molto complesso, anche perché ormai è tramontato il sole. Gli elicotteri di emergenze in Alto Adige, i tre Pelikan e l’Aiut Alpin Dolomites, sono dotati di visori notturni di ultima generazione che consentono di volare in montagna anche con il buio.

Seguiranno aggiornamenti.