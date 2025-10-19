Incidente mortale in mountain bike sulle alture di Bettidazzo: uomo trovato senza vita

Incidente mortale in mountain bike sulle alture di Bettidazzo, frazione del comune di Sasso Marconi, nel Bolognese. A perdere la vita un uomo di 66 anni residente a Casalecchio, sempre nel Bolognese. Erano da poco passate le 11 quando un uomo e la figlia, entrambi residenti a Bettidizzo e impegnati in una passeggiata lungo un sentiero poco frequentato che corre molto vicino ad un altro sentiero conosciuto col nome di ‘Sentiero Gianna’, hanno scorto – nei pressi di Monte Mario – una persona inanimata e sanguinante e, poco distante, una mountain bike a terra. Dato l’allarme sul posto sono intervenuti una squadra del Saer-Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione Rocca di Badolo, l’elicottero del 118 di Pavullo dotato di verricello, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

L’elicottero, vista la zona impervia, ha sbarcato il personale con il verricello: il medico, calato a terra, non ha potuto fare altro che costatare il decesso del 66enne. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. La salma, giunta l’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero di turno, è stata recuperata dall’elicottero e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.