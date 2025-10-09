India, energia solare in crescita: verso l’obiettivo di 500 GW entro il 2030

L’India consolida il suo ruolo di protagonista nel settore dell’energia solare, raggiungendo una capacità di generazione di 125 GW e diventando il 3° Paese al mondo per produzione di energia fotovoltaica. È quanto ha dichiarato il Ministro indiano alle energie rinnovabili durante la presentazione dell’8ª sessione dell’assemblea della International Solar Alliance (ISA), in programma a Delhi dal 27 al 30 ottobre. Il Ministro ha espresso ottimismo sulla possibilità di raggiungere l’ambizioso traguardo di 500 GW di energia da fonti non fossili entro il 2030. “Siamo sulla strada giusta; i nostri progressi dimostrano che la determinazione del governo centrale facilita cambiamenti significativi anche a livello locale”, ha affermato. Tra le iniziative chiave, il Surya Ghar Muft Bijli Yojana ha già permesso a oltre 2 milioni di abitazioni private di sfruttare energia solare tramite pannelli sui tetti.

L’ISA, nata nel 2015 su iniziativa congiunta di India e Francia durante la COP21 di Parigi, oggi conta 124 Paesi membri. L’obiettivo dell’alleanza è promuovere soluzioni energetiche sostenibili per contrastare i cambiamenti climatici.