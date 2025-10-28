India in allerta per il ciclone Montha: evacuazioni e scuole chiuse sulla costa orientale

Le autorità indiane hanno dichiarato lo stato di emergenza lungo la costa orientale del Paese in previsione dell’arrivo del ciclone Montha, che si prevede effettuerà il landfall martedì sera ora locale vicino alla città portuale di Kakinada, nello Stato di Andhra Pradesh. Il ciclone, attualmente a circa 160 km a Sud/Est di Machilipatnam, si è intensificato in tempesta ciclonica severa con venti previsti tra 90 e 110 km/h. Sono stati emessi avvisi rossi – il massimo livello di allerta meteorologica – per 19 distretti, con piogge estremamente intense attese. Autorità e squadre di soccorso hanno evacuato finora 38mila persone dalle zone basse e vulnerabili, mentre si stima che circa 4 milioni di residenti possano essere colpiti dal ciclone. Sono stati allestiti 1.906 campi di soccorso e 364 scuole come rifugi temporanei, e scuole e università rimarranno chiuse fino a mercoledì. Servizi ferroviari e aerei hanno subito parziali interruzioni, mentre i pescatori sono stati avvertiti di non uscire in mare.