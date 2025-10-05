India, piogge torrenziali e frane: almeno 20 morti nel Darjeeling

Almeno 20 persone sono morte e 2 risultano disperse a causa delle frane scatenate da piogge torrenziali nelle montagne di Darjeeling, in Bengala Occidentale, in India. Gli smottamenti hanno distrutto case e danneggiato strade, isolando diversi villaggi remoti. Le autorità locali e il deputato Harsh Shringla hanno confermato i danni e le vittime. Il premier Narendra Modi, esprimendo profondo cordoglio, ha assicurato che la situazione è attentamente monitorata e che il governo fornirà tutta l’assistenza possibile agli abitanti colpiti. Le operazioni di soccorso e ripristino continuano nelle aree più gravemente danneggiate.