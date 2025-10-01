Indonesia, eruzione del Monte Merapi: flusso piroclastico percorre 1000 metri lungo il vulcano | VIDEO

L’eruzione del Monte Merapi, in Indonesia, di oggi, mercoledì 1 ottobre, è stata ripresa in video dall’Agenzia Geologica Indonesiana (BGN) del Ministero dell’Energia e delle Risorse Minerarie (ESDM). L’eruzione è avvenuta alle 5:56 locali del mattino, creando una nube piroclastica. L’Agenzia Geologica ha riferito che il Monte Merapi ha emesso un flusso piroclastico di 1.000 metri verso Kali Putih, con un’ampiezza massima di 29mm e una durata di 92,5 secondi. Un flusso piroclastico è una veloce valanga calda, miscela di frammenti di roccia e gas vulcanici che distrugge tutto ciò che incontra sul suo cammino.

Numerosi utenti in tutto il mondo sono rimasti sbalorditi dalla vista dell’eruzione del Monte Merapi.

“Il livello di allerta rimane al livello 3 e si esorta la popolazione a seguire le raccomandazioni ufficiali“, spiegano le autorità.

Come riportato da Tribunnews.com, il Monte Merapi ha mostrato attività tettonica questa mattina. L’attività tettonica vulcanica è un processo geologico che si verifica a causa del movimento delle placche tettoniche sotto la superficie terrestre, che innesca la formazione e l’eruzione dei vulcani.

L’Indonesia è una regione altamente attiva dal punto di vista tettonico perché si trova nel punto di incontro di tre placche principali: la placca indo-australiana, la placca euroasiatica e la placca pacifica. Non sorprende, quindi, che ci siano molti vulcani attivi, come il Merapi, il Semeru e il Sinabung.