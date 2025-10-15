Indonesia, il vulcano Lewotobi Laki-laki in eruzione: imponente colonna di cenere | FOTO

Il vulcano Lewotobi Laki-laki, nella provincia indonesiana di Nusa Tenggara orientale, è entrato nuovamente in eruzione, generando una colonna di cenere di 10 km e spingendo le autorità a diramare il più alto livello di allerta aerea: è quanto ha riportato l’agenzia vulcanologica del Paese. Il Centro di vulcanologia e mitigazione dei disastri geologici ha riferito che il vulcano, alto 1.584 metri e uno dei 127 vulcani attivi in ​​Indonesia, situato sull’isola di Flores, ha registrato una forte eruzione mercoledì alle 01:35 di notte ora locale. È stato emesso un avviso di allerta per l’aviazione “livello rosso”, il livello di allerta più alto, per vietare agli aerei di volare a meno di 6 km di distanza dal vulcano a causa della cenere.

Le comunità locali sono state inoltre invitate a rimanere vigili per evitare possibili lahar (colata di fango composta di materiale piroclastico e acqua che scorre lungo le pendici di un vulcano) durante forti piogge e a indossare mascherine per ridurre l’esposizione alla cenere vulcanica, che potrebbe avere effetti negativi sulla salute respiratoria.