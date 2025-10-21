Influenza aviaria: nuovo caso nell’alessandrino, al via depopolamento polli

Un nuovo focolaio di influenza aviaria è stato accertato in un allevamento di polli nell’alessandrino. A darne notizia la Regione Piemonte in una nota in cui spiega che durante le procedure avviate da Asl Al e Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, in sinergia con la Direzione Sanità della Regione Piemonte, nelle zone limitrofe all’allevamento di galline in provincia di Alessandria in cui è emerso, la scorsa settimana, un focolaio di influenza aviaria, si è riscontrata la presenza di volatili affetti dalla patologia in un allevamento poco distante.

Anche in questo caso, fa sapere la Regione, ha avuto inizio il depopolamento dei circa 60 mila polli presenti e, una volta terminato, si provvederà alla disinfezione della struttura. “Attualmente il focolaio è circoscritto, ma questo non ci fa abbassare la guardia e proseguono i controlli e le analisi”, ha sottolineato l’assessore alla Sanità Federico Riboldi.