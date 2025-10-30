Influenza, scontro tra esperti, Bassetti: “Crisanti sbaglia, sarà aggressiva”

Opinioni discordanti sull’aggressività dell’influenza di quest’anno tra esperti, in particolare tra l’infettivologo Matteo Bassetti e il virologo Andrea Crisanti. “Se si è vaccinati, e se ci si è vaccinati anche l’anno scorso, non sarà molto forte. Se non si è mai vaccinato invece il discorso è diverso”. A parlare è il virologo Andrea Crisanti, intervenuto nella trasmissione di Rai Radio1 ‘Un Giorno da Pecora’, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Secondo alcuni virologi l’influenza di quest’anno sarà particolarmente violenta e questo provocherà più morti rispetto al passato. “Ma no, non è assolutamente così, messa così è una cosa che non vuol dire nulla. L’influenza si manifesta ogni anno allo stesso modo – ha detto Crisanti – solo che chi se la prende si dimentica com’era quella dello scorso anno”.

Non è d’accordo Matteo Bassetti, professore di malattie infettive e divulgatore medico-scientifico. “Secondo Crisanti quest’influenza non sarà più forte delle precedenti? Non è vero, da quello che è successo in Australia invece sembra molto aggressiva. E poi dire, oggi in piena campagna vaccinale, che non sarà aggressiva non è proprio una bella cosa“, ha detto Bassetti a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’.