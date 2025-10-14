INGV: appuntamento a Palermo con “Boarding@Science”

L'INGV proporrà una serie di attività volte ad avvicinare gli studenti al mondo della ricerca scientifica

boarding science

Dal 21 al 23 ottobre la Sezione di Palermo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV – PA) partecipa all’evento “Boarding@Science: Gli studenti incontrano la Ricerca”, organizzato dall’Area della Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Palermo, via Ugo La Malfa 153. Per l’occasione, dalle 9:00 alle 14:00, l’INGV proporrà una serie di attività volte ad avvicinare gli studenti al mondo della ricerca scientifica.

Un viaggio interattivo tra vulcani e terremoti

Stand interattivo “Vulcani, terremoti, ambiente: la scienza si mostra!”

Presso lo stand gli studenti avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza interattiva attraverso modelli in scala e strumentazioni reali utilizzate dai ricercatori per studiare il nostro pianeta.

Mediante i modelli che riproducono la struttura interna della Terra e di un vulcano, il pubblico potrà assistere a dimostrazioni pratiche del degassamento magmatico e degli strumenti utilizzati per effettuarne le misurazioni.

Sarà esposto un modello di una faglia, con un accelerometro che ne mostrerà i movimenti in tempo reale su uno schermo e, inoltre, sarà possibile partecipare a un’attività particolarmente coinvolgente che permetterà di misurare l’anidride carbonica nel proprio respiro: un esempio concreto di come gli stessi strumenti usati per l’analisi dei vulcani siano fondamentali anche per il monitoraggio ambientale.

Approfondimenti sui cambiamenti climatici e la dinamica terrestre

Due seminari tematici, tenuti dal ricercatore dell’INGV Giorgio Capasso:

  • “Cambiamenti climatici e impatto antropico”,  in programma per il 21 ottobre alle ore 9:00.
  • “Vulcanismo, terremoti e dinamica terrestre”: in programma per il 21 ottobre alle ore 10:00 e  il 22 ottobre alle ore 9:00.

Queste attività offrono un’occasione unica per dialogare direttamente con i ricercatori e comprendere l’importanza della scienza per la conoscenza del nostro pianeta e le sfide del futuro.

Ultimi approfondimenti di ALTRE SCIENZE