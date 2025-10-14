INGV: appuntamento a Palermo con “Boarding@Science”

Dal 21 al 23 ottobre la Sezione di Palermo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV – PA) partecipa all’evento “Boarding@Science: Gli studenti incontrano la Ricerca”, organizzato dall’Area della Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Palermo, via Ugo La Malfa 153. Per l’occasione, dalle 9:00 alle 14:00, l’INGV proporrà una serie di attività volte ad avvicinare gli studenti al mondo della ricerca scientifica.

Un viaggio interattivo tra vulcani e terremoti

Stand interattivo “Vulcani, terremoti, ambiente: la scienza si mostra!”

Presso lo stand gli studenti avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza interattiva attraverso modelli in scala e strumentazioni reali utilizzate dai ricercatori per studiare il nostro pianeta.

Mediante i modelli che riproducono la struttura interna della Terra e di un vulcano, il pubblico potrà assistere a dimostrazioni pratiche del degassamento magmatico e degli strumenti utilizzati per effettuarne le misurazioni.

Sarà esposto un modello di una faglia, con un accelerometro che ne mostrerà i movimenti in tempo reale su uno schermo e, inoltre, sarà possibile partecipare a un’attività particolarmente coinvolgente che permetterà di misurare l’anidride carbonica nel proprio respiro: un esempio concreto di come gli stessi strumenti usati per l’analisi dei vulcani siano fondamentali anche per il monitoraggio ambientale.

Approfondimenti sui cambiamenti climatici e la dinamica terrestre

Due seminari tematici, tenuti dal ricercatore dell’INGV Giorgio Capasso:

“Cambiamenti climatici e impatto antropico” , in programma per il 21 ottobre alle ore 9:00.

, in programma per il 21 ottobre alle ore 9:00. “Vulcanismo, terremoti e dinamica terrestre”: in programma per il 21 ottobre alle ore 10:00 e il 22 ottobre alle ore 9:00.

Queste attività offrono un’occasione unica per dialogare direttamente con i ricercatori e comprendere l’importanza della scienza per la conoscenza del nostro pianeta e le sfide del futuro.