Intelligenza artificiale, scatta l’allarme: serve molta più energia (e non ce n’è)

L’intelligenza artificiale non si alimenta solo di dati e algoritmi: ha fame di elettricità. È questo, in sintesi, il messaggio che OpenAI ha voluto lanciare al governo statunitense attraverso un documento diffuso e riportato da CNBC. La società guidata da Sam Altman ha affermato con chiarezza che, se gli Stati Uniti vogliono mantenere la leadership globale nello sviluppo dell’IA, dovranno incrementare in modo sostanziale la loro capacità di generazione energetica.

“L’elettricità non è semplicemente un’utilità“, si legge nella nota di OpenAI. “È un asset strategico fondamentale per costruire l’infrastruttura di intelligenza artificiale che garantirà la nostra leadership sulla tecnologia più importante dai tempi dell’elettricità stessa“. Parole che pesano come pietre e che aprono una riflessione più ampia: la competizione tra Stati Uniti e Cina non si gioca più solo sul terreno dell’innovazione digitale o dei semiconduttori, ma su quello dell’energia che alimenta queste innovazioni.

Altman, che da tempo sottolinea il ruolo cruciale dell’approvvigionamento elettrico, ha parlato apertamente di una vera e propria “gara dell’energia”. Secondo i dati riportati da CNBC e TechBuzz, la Cina nel 2024 ha aggiunto circa 429 gigawatt di nuova capacità elettrica, mentre gli Stati Uniti si sono fermati a circa 51. Per colmare il divario e sostenere la crescita dell’intelligenza artificiale, OpenAI stima che gli USA dovrebbero arrivare a costruire 100 gigawatt di nuova capacità all’anno: una cifra colossale, che equivale all’intero consumo elettrico annuale di alcuni Paesi europei.

I data center come nuove centrali industriali

Dietro l’allarme lanciato da OpenAI c’è una realtà concreta: i data center dell’IA stanno diventando vere e proprie centrali industriali dell’era digitale. Ogni grande modello linguistico, ogni algoritmo di apprendimento profondo, ogni rete neurale generativa richiede enormi quantità di calcolo, e quindi di energia. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), un singolo data center dedicato all’intelligenza artificiale può arrivare a consumare la stessa quantità di elettricità di 100.000 abitazioni. I più grandi, in costruzione negli Stati Uniti e in Asia, potrebbero arrivare a un consumo equivalente a quello di intere città da due milioni di persone.

OpenAI, insieme a partner come Oracle e SoftBank, sta già costruendo campi di data center su scala mai vista prima, come il progetto “Stargate”, destinato a espandersi fino a 4,5 gigawatt di potenza. Un’infrastruttura di questa portata richiede investimenti di centinaia di miliardi di dollari e una pianificazione energetica da vero e proprio sistema-Paese. È una sfida logistica e strategica al tempo stesso, perché questi impianti non possono funzionare a singhiozzo: hanno bisogno di un flusso elettrico continuo, stabile, affidabile e, possibilmente, sostenibile.

Il mix energetico: tra rinnovabili, gas e nucleare

Come soddisfare una domanda di energia tanto vertiginosa senza aggravare la crisi climatica? È qui che entra in gioco la questione del mix energetico. Le fonti rinnovabili, come solare, eolico e idroelettrico, rappresentano un tassello fondamentale di questa transizione. Tuttavia, la loro natura intermittente — il sole non splende sempre e il vento non soffia costantemente — rende difficile garantire la continuità necessaria ai data center, che devono operare senza interruzioni.

Il gas naturale, che in molti Paesi rappresenta una risorsa di transizione, offre maggiore stabilità ma comporta emissioni di CO₂ e rischi di dipendenza dai mercati internazionali. Non a caso, molte imprese tecnologiche stanno cercando soluzioni energetiche più pulite e dense, in grado di fornire potenza costante a costi contenuti.

Ed è proprio in questo contesto che il nucleare torna al centro del dibattito. Sam Altman non è nuovo a questa prospettiva: è stato tra i principali investitori in startup che lavorano su reattori modulari di nuova generazione e progetti di fusione nucleare. Per Altman, il nucleare rappresenta una delle poche tecnologie capaci di fornire energia continua, sicura e a basse emissioni, su scala sufficiente a sostenere la rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

Gli Small Modular Reactors (SMR), più piccoli e flessibili delle centrali tradizionali, potrebbero costituire un tassello decisivo del futuro energetico, soprattutto se abbinati a fonti rinnovabili e sistemi di accumulo. La vera sfida sarà ridurne i costi e accelerarne l’autorizzazione, oggi ancora troppo lenta.

Energia e geopolitica: la nuova corsa alla leadership

Dietro le cifre e i progetti, il messaggio di OpenAI ha anche un chiaro contenuto geopolitico. Chi controllerà l’energia, controllerà la velocità dell’innovazione. La Cina, che sta espandendo con rapidità sia le sue infrastrutture elettriche sia i suoi data center, punta a diventare un polo mondiale dell’intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti, invece, rischiano di rimanere vincolati da una rete elettrica obsoleta e da un sistema normativo che rallenta i nuovi investimenti.

Altman invita quindi a considerare l’elettricità come una risorsa strategica nazionale, al pari dei semiconduttori o delle terre rare. Non si tratta solo di sostenere l’industria tecnologica, ma di garantire la sicurezza economica e l’indipendenza energetica del Paese in un’epoca in cui l’IA diventa una componente essenziale della potenza economica e militare.

Una lezione anche per l’Europa

Il richiamo di OpenAI non riguarda solo gli Stati Uniti. Anche l’Europa, e con essa l’Italia, si trova davanti a un bivio simile.

Il futuro dell’intelligenza artificiale dipenderà non solo dalle competenze digitali o dagli investimenti in ricerca, ma dalla capacità di garantire energia abbondante, stabile e sostenibile. L’Unione Europea sta discutendo il rilancio del nucleare come fonte “verde” nella tassonomia energetica, mentre diversi Paesi stanno pianificando nuovi reattori modulari o il potenziamento delle reti di trasmissione.

Per l’Italia, che ha un forte potenziale nelle rinnovabili ma anche limiti infrastrutturali evidenti, la sfida sarà conciliare innovazione tecnologica e pianificazione energetica. Senza una rete adeguata e una produzione sufficiente, anche i migliori progetti di IA rischiano di rimanere sulla carta.

L’elettricità è la nuova valuta dell’intelligenza

L’allarme lanciato da OpenAI segna un passaggio epocale. Se nel Novecento la ricchezza si misurava in barili di petrolio, nel XXI secolo si misurerà in gigawatt. L’intelligenza artificiale, che promette di trasformare l’economia e la società, ha bisogno di una base energetica solida e sostenibile. Sam Altman e il suo team ci ricordano che l’energia non è un dettaglio tecnico, ma la linfa vitale della rivoluzione digitale in corso. E se davvero vogliamo che l’IA continui a progredire, dovremo imparare a trattare l’elettricità non come un costo, ma come la più strategica delle infrastrutture del futuro.