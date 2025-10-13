IPCC: aperta la ricerca di revisori esperti per il Rapporto speciale su cambiamenti climatici e città

Il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) ha pubblicato un bando per la ricerca di revisori esperti per il Rapporto speciale dell’IPCC sui cambiamenti climatici e le città. Il Focal Point dell’IPCC per l’Italia invita gli esperti precedentemente nominati come autori e non selezionati a partecipare a questo processo chiave, nonché tutti coloro con competenze rilevanti interessati a supportare il processo di valutazione dell’IPCC. Un webinar per spiegare il processo di revisione degli esperti si terrà il 24 ottobre 2025 alle 13:00 CEST. Il webinar sarà moderato da Anna Pirani , CMCC e Focal Point supplente per l’Italia, recentemente nominata Lead Author del Capitolo 1 del Gruppo di Lavoro (WG) su Impatti, adattamento e vulnerabilità del Settimo Rapporto di Valutazione dell’IPCC. La Dott.ssa Pirani è stata anche executive editor del Rapporto Speciale dell’IPCC sul Riscaldamento Globale di 1,5°C e del Sesto Rapporto di Valutazione dell’IPCC (AR6) nel Gruppo di Lavoro I, ed è stata autrice del Rapporto di Sintesi dell’AR6 dell’IPCC.

Cosa prevede il webinar

Il webinar prevede la partecipazione di autori del Rapporto speciale sui cambiamenti climatici e le città: Rita Nogherotto, Consiglio nazionale delle ricerche – Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (CNR-ISAC), e Giulia Ulpiani, Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea.