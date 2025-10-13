IPCC: aperta la ricerca di revisori esperti per il Rapporto speciale su cambiamenti climatici e città

Il Focal Point italiano invita esperti e studiosi a partecipare al processo di revisione dell’IPCC. Un webinar informativo, moderato da Anna Pirani (CMCC), si terrà il 24 ottobre 2025

IPCC cambiamenti climatici

Il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) ha pubblicato un bando per la ricerca di revisori esperti per il Rapporto speciale dell’IPCC sui cambiamenti climatici e le città. Il Focal Point dell’IPCC per l’Italia invita gli esperti precedentemente nominati come autori e non selezionati a partecipare a questo processo chiave, nonché tutti coloro con competenze rilevanti interessati a supportare il processo di valutazione dell’IPCC. Un webinar per spiegare il processo di revisione degli esperti si terrà il 24 ottobre 2025 alle 13:00 CEST. Il webinar sarà moderato da Anna Pirani , CMCC e Focal Point supplente per l’Italia, recentemente nominata Lead Author del Capitolo 1 del Gruppo di Lavoro (WG) su Impatti, adattamento e vulnerabilità del Settimo Rapporto di Valutazione dell’IPCC. La Dott.ssa Pirani è stata anche executive editor del Rapporto Speciale dell’IPCC sul Riscaldamento Globale di 1,5°C e del Sesto Rapporto di Valutazione dell’IPCC (AR6) nel Gruppo di Lavoro I, ed è stata autrice del Rapporto di Sintesi dell’AR6 dell’IPCC.

Cosa prevede il webinar

Il webinar prevede la partecipazione di autori del Rapporto speciale sui cambiamenti climatici e le città: Rita Nogherotto, Consiglio nazionale delle ricerche – Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (CNR-ISAC), e Giulia Ulpiani, Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea.

