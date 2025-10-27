iPhone 18 Pro: Apple punta al 5G satellitare con l’aiuto di SpaceX e Starlink

Secondo un recente report pubblicato da The Information, Apple starebbe lavorando per introdurre la piena connettività 5G via satellite sul futuro iPhone 18 Pro. Se il progetto dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di un passo epocale nella storia degli smartphone: per la prima volta, un dispositivo mobile potrebbe offrire accesso completo a Internet anche in assenza di rete cellulare o Wi-Fi. Attualmente, gli iPhone offrono già una funzione chiamata SOS Emergenze via satellite, che permette di contattare i soccorsi in caso di emergenza anche fuori copertura. Tuttavia, questa modalità è estremamente limitata: consente solo l’invio di messaggi di testo e non supporta la navigazione web o altre funzioni di rete.

La connettività 5G satellitare, invece, garantirebbe un accesso a banda larga vero e proprio, aprendo la strada a nuove possibilità per gli utenti in zone rurali, montane o durante viaggi in mare.

La collaborazione

Per rendere possibile questo progetto, Apple avrebbe stretto una collaborazione con SpaceX, l’azienda di Elon Musk che gestisce la rete satellitare Starlink. Il report sottolinea che SpaceX avrebbe recentemente adattato la propria rete per supportare la stessa banda radio utilizzata dagli iPhone per il servizio SOS via satellite.

Tuttavia, la sfida ingegneristica non è banale: i sistemi Starlink tradizionali necessitano di un’antenna parabolica per collegarsi ai satelliti, un apparato che non può certo essere integrato facilmente in uno smartphone. Apple, quindi, starebbe lavorando per miniaturizzare e integrare questa tecnologia direttamente nel dispositivo, senza comprometterne design e portabilità.

Al momento non esiste alcun servizio 5G satellitare completo per smartphone, ma Apple sembra intenzionata a diventare la prima azienda a offrirlo su larga scala. Resta da capire se la nuova funzione sarà inclusa di serie nel prezzo dell’iPhone 18 Pro o se richiederà un abbonamento aggiuntivo, magari in collaborazione con Starlink. Non è la prima volta che emergono indiscrezioni su una possibile partnership tra Apple e SpaceX. Già all’inizio del 2025 erano trapelate notizie di una collaborazione segreta tra le due aziende per portare i servizi Starlink sugli iPhone. E lo stesso Elon Musk, nel 2022, aveva confermato che “le conversazioni con Apple sono promettenti”, aggiungendo che la connettività satellitare su smartphone “funzionerà al meglio se hardware e software saranno adattati per i segnali dallo spazio, piuttosto che se Starlink si limiterà a emulare una torre cellulare”.

Se queste voci dovessero trovare conferma, l’iPhone 18 Pro potrebbe essere il primo smartphone al mondo a offrire Internet satellitare 5G integrato, cambiando per sempre il concetto di connessione mobile e aprendo una nuova era per la comunicazione globale.