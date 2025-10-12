Ischia, fiamme sul Ciglio: evacuate alcune abitazioni, traffico in tilt

Si avvia verso la normalità la situazione a Serrara Fontana, comune dell’isola d’Ischia, dove nel pomeriggio è divampato un incendio che è arrivato a lambire anche diverse case, alcune delle quali evacuate per precauzione, e che ha impegnato pompieri, volontari e forze dell’ordine per diverse ore. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate tra arbusti e macchia mediterranea in diversi punti del Ciglio, zona impervia e non facile da raggiungere per gli uomini impegnati nello spegnimento la cui opera è stata agevolata dall’intervento di due elicotteri della Regione Campania che hanno sorvolato la zona fino all’imbrunire versando acqua sulle fiamme.

Per alcuni minuti è stato anche interrotto il traffico sulla strada statale 475, la cui carreggiata si trovava in mezzo alle fiamme che avanzavano da un lato all’altro della montagna.

I soccorsi

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal sindaco di Serrara, Irene Iacono: “la situazione – spiega all’ANSA – adesso è sotto controllo, resta un ultimo focolaio in una piccola zona boschiva in cui è difficile arrivare con le autopompe. Continueremo comunque a monitorare le aree interessate dalle fiamme, tenendo attivo il centro operativo comunale”. Sull’isola stanno arrivando altre squadre dei vigili del fuoco per dare man forte ai colleghi del distaccamento isolano che presidieranno per tutta la notte l’area dell’incendio.