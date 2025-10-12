Isole minori, Pichetto: “dal Pnrr oltre 200 milioni per energia, trasporti e rifiuti”

“Con il progetto Isole verdi, 200 milioni del Pnrr sono stati stanziati a interventi su energia, acqua, trasporto sostenibile, gestione dei rifiuti per 19 piccole isole. Parliamo di 135 progetti già approvati e in fase di realizzazione, di cui sono beneficiari 13 comuni, tra cui Lipari“: è quanto ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente, in un videomessaggio agli Stati generali delle isole minori, organizzati dal ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci. “La sfida – ha aggiunto Pichetto – è trovare un equilibrio virtuoso tra crescita economica e tutela. Serve un impegno comune per valorizzare l’economia blu e lo sviluppo sostenibile. Dobbiamo intervenire sulle criticità, come lo spopolamento e dobbiamo farlo subito, visto che i cambiamenti climatici incidono con evidenza sui sistemi naturali. Siamo aperti con fiducia e senza ideologie alle nuove tecnologie che possono farci vincere la sfida dell’efficienza su temi come l’acqua. Seguiamo una strategia per la connessione tra le piccole isole e le aree marine protette“.