Isole minori, Pichetto: “dal Pnrr oltre 200 milioni per energia, trasporti e rifiuti”

Intervento del Ministro Gilberto Pichetto Fratin agli Stati generali delle isole minori, organizzati dal ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci

Con il progetto Isole verdi, 200 milioni del Pnrr sono stati stanziati a interventi su energia, acqua, trasporto sostenibile, gestione dei rifiuti per 19 piccole isole. Parliamo di 135 progetti già approvati e in fase di realizzazione, di cui sono beneficiari 13 comuni, tra cui Lipari“: è quanto ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente, in un videomessaggio agli Stati generali delle isole minori, organizzati dal ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci. “La sfida – ha aggiunto Pichetto – è trovare un equilibrio virtuoso tra crescita economica e tutela. Serve un impegno comune per valorizzare l’economia blu e lo sviluppo sostenibile. Dobbiamo intervenire sulle criticità, come lo spopolamento e dobbiamo farlo subito, visto che i cambiamenti climatici incidono con evidenza sui sistemi naturali. Siamo aperti con fiducia e senza ideologie alle nuove tecnologie che possono farci vincere la sfida dell’efficienza su temi come l’acqua. Seguiamo una strategia per la connessione tra le piccole isole e le aree marine protette“.

