Ispra presenta i tre Rapporti sullo stato dell’ambiente: un quadro completo della situazione

Un quadro completo della situazione ambientale, dal livello europeo a quello regionale italiano. Ispra presenta i tre Rapporti sullo stato dell’ambiente:

– Europe’s environment 2025 dell’Agenzia europea per l’ambiente

– Stato dell’Ambiente in Italia 2025 di ISPRA.

– Rapporto Ambiente SNPA 2025 del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente.

Un quadro aggiornato sulle principali dinamiche ambientali europee, nazionali e regionali con dati, indicatori e analisi che consentono di leggere i trend in atto, individuare le criticità emergenti e comprendere le risposte adottate nei diversi contesti.

L’appuntamento è in programma il 28 ottobre presso la Sala della Regina, Palazzo Montecitorio.