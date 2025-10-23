Italia-Montenegro: firmato un memorandum d’intesa sull’energia

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il ministro dell’energia e delle miniere del Montenegro, Admir Sahmanovic, hanno sottoscritto oggi al ministero dell’Ambiente, alla presenza del primo ministro del Montenegro, il memorandum di intesa bilaterale sull’integrazione del mercato elettrico tra Italia e Montenegro. Lo comunica il ministero in una nota. “La firma di questo accordo – ha sottolineato il ministro Pichetto Fratin – testimonia gli ottimi rapporti tra Italia e Montenegro nel settore energetico e la forte collaborazione su temi centrali quali sicurezza energetica e percorso europeo di Podgorica. Questa intesa sostiene infatti l’integrazione del Montenegro nel mercato elettrico italiano ed europeo, favorendo il rafforzamento delle interconnessioni tra i due Paesi che già possono contare dal 2019 sul collegamento per la trasmissione elettrica “Monita””.

“Noi seguiamo con attenzione questo processo – ha garantito il ministro Pichetto Fratin alla delegazione montenegrina – e crediamo che l’accordo che oggi è stato firmato possa aiutare a velocizzare i prossimi passaggi”.