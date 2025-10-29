Iveco Bus fornirà fino a 4.000 autobus a basse e zero emissioni a Île-de-France Mobilités

Iveco Bus, il brand di autobus urbani, interurbani e turistici di Iveco Group, ha firmato tre accordi quadro con Île-de-France Mobilités, ente di trasporto pubblico francese che gestisce una delle reti più grandi e complesse d’Europa. Iveco Bus fornirà a Île-de-France Mobilités fino a 4.000 autobus a basse o zero emissioni tra il 2026 e il 2032, in linea con la strategia di lungo termine del brand di basarsi su soluzioni a zero emissioni e di elettromobilità. Gli accordi, gestiti dalla Centrale d’Acquisto del Trasporto Pubblico, riguardano tre lotti, ciascuno relativo alla fornitura di un modello di autobus: il Gx 337 Elec da 12 metri elettrico, l’Urbanway a gas naturale compresso da 12 e 18 metri, e il Crossway interurbano da 12 metri. Questi ultimi due modelli sono entrambi compatibili al 100% con il biometano prodotto da rifiuti e contribuiscono a generare un’impronta di carbonio neutra.

“Le nostre soluzioni elettriche e a biometano offriranno un mix energetico pulito, contribuendo anche al nostro obiettivo prioritario di raggiungere il Net Zero Carbon entro il 2040”, ha affermato Claudio Passerini, presidente di Bus Business Unit, Iveco Group e Valérie Pécresse, presidente di Île-de-France Mobilités ha aggiunto: “con questo nuovo ordine di 4.000 veicoli, proseguiamo la rivoluzione dei trasporti che ho avviato nel 2016. Siamo in procinto di realizzare questo straordinario progetto che renderà l’Île-de-France la prima regione francese a convertire l’intero parco autobus a energie pulite e con i veicoli di Iveco Bus otterremo neutralità carbonica, prestazioni e comfort per i passeggeri”.