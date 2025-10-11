Joe Biden sottoposto a radioterapia per il cancro alla prostata: l’annuncio del portavoce

Joe Biden ha iniziato una radioterapia per il cancro alla prostata che è stato diagnosticato all’ex presidente lo scorso maggio. Lo ha reso noto oggi il suo portavoce, dichiarando che “nell’ambito del trattamento per il cancro alla prostata, il presidente Biden è al momento viene sottoposto alla radioterapia ed ad una cura ormonale”. Le sedute di radioterapia si svolgeranno in un periodo di tempo di cinque settimane, ha detto ancora il portavoce, riporta la Nbcnews, spiegando che si tratta di un nuovo trattamento, rispetto alla cura ormonale.

Lo scorso maggio era stato annunciato che all’ex presidente, che ha 83 anni, era stata diagnosticata una forma aggressiva di cancro alla prostata, con metastasi alle ossa. Lo scorso settembre, Biden era stato sottoposto ad un intervento per rimuovere cellule cancerogene sulla pelle.