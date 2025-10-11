L’11 ottobre 1958 il lancio di Pioneer 1, il primo passo (mancato) verso la Luna

L’11 ottobre 1958 la NASA, appena fondata da pochi mesi, tentò il suo primo grande balzo verso la Luna. Dalla base di Cape Canaveral, venne lanciata la sonda Pioneer 1, parte del programma omonimo destinato all’esplorazione lunare e interplanetaria. L’obiettivo era ambizioso: raggiungere l’orbita lunare e raccogliere dati scientifici sullo Spazio intermedio tra la Terra e il suo satellite. Il lancio inizialmente sembrò un successo, ma a causa di un errore di calcolo nella traiettoria la sonda non riuscì a uscire dall’attrazione terrestre. Dopo aver raggiunto un’altitudine di circa 113mila km – un record per l’epoca – Pioneer 1 iniziò a ricadere verso la Terra. Rientrò nell’atmosfera 43 ore dopo il lancio, andando distrutta tra le fiamme sopra l’Oceano Pacifico.

Nonostante l’esito fallimentare della missione, Pioneer 1 fornì importanti informazioni sulle radiazioni e sul campo magnetico terrestre, dati preziosi per le future esplorazioni. L’episodio segnò l’inizio simbolico della corsa americana allo Spazio, una corsa che, poco più di 10 anni dopo, avrebbe portato l’uomo a camminare sulla Luna.