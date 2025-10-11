L’11 ottobre 1968 il ritorno dell’uomo nello Spazio con l’Apollo 7

L’11 ottobre 1968 la NASA lanciò la missione Apollo 7, segnando un momento cruciale nella storia dell’esplorazione spaziale. Era la prima missione del programma Apollo con equipaggio a bordo, composta dagli astronauti Walter “Wally” Schirra, Donn F. Eisele e Walter Cunningham. Il razzo Saturn IB decollò dal Kennedy Space Center in Florida, riportando gli Stati Uniti nello Spazio dopo la tragedia dell’Apollo 1, che nel 1967 aveva causato la morte di 3 astronauti durante un test a terra.

La missione durò 11 giorni e aveva obiettivi fondamentali per la futura conquista della Luna: testare il modulo di comando in condizioni di volo, verificare le manovre di aggancio e separazione con il modulo lunare e valutare la resistenza degli astronauti in orbita prolungata. Apollo 7 entrò con successo nell’orbita terrestre e divenne anche protagonista di un evento storico: la prima trasmissione televisiva in diretta dallo Spazio, che permise al pubblico di assistere alle attività dell’equipaggio in tempo reale.

Il successo di Apollo 7 restituì fiducia alla NASA e aprì la strada alle successive missioni del programma. Solo 9 mesi dopo, grazie alle lezioni apprese da questa impresa, l’Apollo 11 avrebbe portato il primo uomo sulla Luna.