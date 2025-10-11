L’11 ottobre 1984 Kathryn D. Sullivan diventava la 1ª donna americana a camminare nello Spazio

L’11 ottobre 1984, a bordo dello Space Shuttle Challenger, l’astronauta Kathryn D. Sullivan divenne la prima donna statunitense a effettuare una passeggiata spaziale. La missione, denominata STS-41-G, era partita 2 giorni prima dal Kennedy Space Center, portando con sé un equipaggio di 7 astronauti, tra cui anche Sally Ride, la prima americana nello Spazio. Durante l’attività extraveicolare, durata 3 ore e mezzo, Sullivan e il collega David Leestma testarono nuove tecniche per il rifornimento in orbita di satelliti e veicoli spaziali, un passo cruciale verso una futura manutenzione di lunga durata delle stazioni orbitanti. Equipaggiata con una tuta pressurizzata e agganciata al Challenger da un cavo di sicurezza, Sullivan fluttuò nello Spazio a oltre 300 km sopra la Terra, osservando il pianeta da una prospettiva unica.

Il successo della missione consolidò il ruolo delle donne nel programma spaziale americano e aprì nuove possibilità per la loro partecipazione alle missioni scientifiche più complesse. Kathryn D. Sullivan, oceanografa di formazione, divenne così un simbolo di determinazione e competenza, ispirando una nuova generazione di scienziate e astronauti.