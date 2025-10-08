L’8 ottobre 1871 il Grande incendio di Chicago

L’8 ottobre 1871 l’Illinois (USA) fu teatro di una delle tragedie più devastanti della storia americana: il Grande incendio di Chicago. In poche ore, un’immensa distesa di fiamme divorò la città, riducendo in cenere circa 17.450 edifici e devastando un’area di oltre 4.900 km quadrati. Le vittime furono circa 250, mentre 90mila persone rimasero senza casa, costrette a cercare rifugio nei sobborghi o in accampamenti improvvisati. Le cause precise dell’incendio non furono mai chiarite con certezza. La leggenda narra che tutto sia iniziato in una stalla, quando una mucca avrebbe rovesciato una lanterna; tuttavia, le indagini successive non confermarono mai questa versione. In realtà, le condizioni della città – costruita in gran parte in legno e colpita da un lungo periodo di siccità – resero inevitabile la propagazione rapidissima delle fiamme, alimentate anche da forti venti.

Nonostante la distruzione, il disastro segnò un punto di svolta per Chicago. La città fu ricostruita con materiali più sicuri e con un nuovo piano urbanistico, diventando in pochi decenni uno dei principali centri economici e industriali degli Stati Uniti. Dalle ceneri, nacque una metropoli moderna e resiliente.