La California segna un record: il solare supera i combustibili fossili nel 2025

Come spiega l’analista Gavin Maguire, gli enormi parchi solari della California nel 2025 hanno generato più elettricità delle centrali a combustibili fossili dello stato per un periodo record, stabilendo un nuovo indicatore per il progresso della transizione energetica negli Stati Uniti. Alimentata da batterie ricaricate dall’eccesso di energia solare a metà giornata, l’aumento della fornitura di energia elettrica solare ha innescato il più grande calo annuale di sempre nella produzione di energia da combustibili fossili nello Stato della West Coast. Anche dopo anni di crescita storica, i rialzi nella produzione di energia solare e di batterie in California sono notevoli e probabilmente fungeranno da modello per le roadmap energetiche in altri Stati.