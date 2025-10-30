La Cina pronta al lancio di Shenzhou-21: a bordo il più giovane astronauta e topi da laboratorio

La Cina si prepara a un nuovo capitolo nella sua corsa allo Spazio con il lancio della missione Shenzhou-21, previsto per venerdì alle 23:44 (16:44 ora italiana) dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan, nella regione nordoccidentale del Paese. L’Agenzia Spaziale Cinese con Equipaggio (CMSA) ha annunciato che l’equipaggio sarà composto da 3 astronauti e, per la prima volta, 4 topi da laboratorio, protagonisti dei primi esperimenti in orbita del Paese sui roditori. A guidare la missione sarà il veterano Zhang Lu, già a bordo di Shenzhou-15 oltre due anni fa. Con lui voleranno Zhang Hongzhang, specialista del carico utile, e Wu Fei, ingegnere di volo di appena 32 anni, destinato a diventare il più giovane astronauta cinese a partecipare a una missione spaziale.

La destinazione è la stazione spaziale Tiangong, il gioiello del programma spaziale cinese, simbolo dell’ambizione di Pechino di competere con Stati Uniti e Russia. Con equipaggi che si alternano ogni 6 mesi, Tiangong rappresenta un passo decisivo verso l’indipendenza scientifica e tecnologica della Cina nello Spazio.