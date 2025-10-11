La circolazione del Pacifico fondamentale per ridurre la CO₂ durante le ere glaciali: nuove informazioni sul clima della Terra

Una nuova ricerca dell’Università di St. Andrews ha fatto luce su un meccanismo cruciale per la riduzione della CO₂ atmosferica durante le passate ere glaciali della Terra. In uno studio, pubblicato su Nature Communications, i ricercatori hanno utilizzato simulazioni basate su modelli per dimostrare come una circolazione più vigorosa nel Pacifico durante le ere glaciali avrebbe potuto comportare una riduzione del 50% della fuoriuscita di carbonio dall’oceano verso l’atmosfera nel remoto Oceano Antartico. Oggi, quantità significative di carbonio sfuggono dall’oceano all’atmosfera dall’Oceano Antartico, in particolare nella sezione pacifica dell’Oceano Antartico. Questo perché la circolazione del Pacifico è piuttosto lenta, accumulando di conseguenza molto carbonio nelle sue acque. La maggior parte di questo carbonio viaggia verso sud fino all’Oceano Antartico che circonda l’Antartide, dove risale in superficie e fuoriesce, o degassifica, nell’atmosfera.

Tuttavia, i dati proxy raccolti dal Pacifico settentrionale in uno studio precedente indicano che il Pacifico ha sperimentato una circolazione più vigorosa durante l’ultima era glaciale. In questo nuovo studio, i ricercatori hanno utilizzato simulazioni basate su modelli per dimostrare che una circolazione così vigorosa non solo riduce il contenuto di carbonio di queste acque del Pacifico, spostandolo invece verso acque più profonde, ma che questo effetto è così profondo da raggiungere l’Oceano Antartico.

Con acque a basso contenuto di carbonio che si riversano in superficie, i ricercatori hanno scoperto che il tasso complessivo di degassamento nell’Oceano Antartico si è ridotto significativamente, in media del 50%. Arginando in modo così significativo questa “fuga” di carbonio dall’oceano, i ricercatori ipotizzano che questa vigorosa circolazione del Pacifico potrebbe aver svolto un ruolo chiave nell’abbassamento dei livelli di CO 2 atmosferica, portando la Terra verso un clima da era glaciale. Questo risultato è stato significativo anche perché l’effetto sul degassamento dell’Oceano Antartico è stato innescato da dinamiche che si verificano nel Pacifico settentrionale.

I commenti

La Dott.ssa Madison Shankle, della Facoltà di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di St. Andrews, coautrice dello studio, ha affermato: “questo risultato può aiutare a spiegare perché i livelli di CO 2 atmosferica fossero così bassi durante i periodi glaciali. È anche significativo perché la comunità paleoceanografica dell’era glaciale si è storicamente concentrata molto sull’Oceano Antartico, con minore considerazione per altre regioni lontane che potrebbero influenzarlo”.