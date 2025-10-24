La Cometa Lemmon e l’Orsa Maggiore incantano il cielo di Palidoro | FOTO

Nelle notti limpide di ottobre, sopra le campagne silenziose di Palidoro (RM), il cielo ha regalato uno spettacolo raro: la cometa C/2023 A3 (Lemmon) visibile insieme alla maestosa Orsa Maggiore.

L’immagine, dal forte valore scientifico ed estetico, è stata realizzata da Giuseppe Conzo del Gruppo Astrofili Palidoro sommando 60 scatti da 30 secondi ciascuno, eseguiti a ISO 1200 con una Panasonic Lumix DC-FZ10002EG. Attraverso un paziente lavoro di sovrapposizione e riduzione del rumore, la fotografia rivela con chiarezza la tenue scia della cometa, in contrasto con il disegno brillante delle sette stelle dell’Orsa Maggiore. Sullo sfondo, le campagne di Palidoro aggiungono una dimensione terrena e poetica a un cielo che sembra sospeso tra scienza e meraviglia.

“È un incontro tra la precisione della tecnica e la bellezza dell’universo”, spiega l’autore. “Ogni dettaglio, dalla luce delle stelle al riflesso della cometa, è un invito ad alzare lo sguardo e riscoprire quanto sia straordinario il cielo sopra di noi”.

Questa immagine rappresenta un omaggio all’astrofotografia amatoriale, un campo in cui la passione e la curiosità permettono di documentare eventi celesti con rigore scientifico e sensibilità artistica, contribuendo alla diffusione della cultura astronomica.