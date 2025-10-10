La Danimarca acquista 16 caccia F-35 e potenzia la difesa artica: investimenti storici per difendere la Groenlandia

La Danimarca investirà 27,4 miliardi di corone (4,26 miliardi di dollari) per rafforzare la propria presenza militare nell’Artico e prevede di acquistare 16 nuovi aerei F-35, ha dichiarato oggi, nel tentativo di respingere le critiche degli Stati Uniti sulle capacità difensive della Groenlandia. I 16 F-35, per un valore di altri 29 miliardi di corone, si aggiungerebbero all’impegno iniziale della Danimarca di acquisire 27 caccia di fabbricazione statunitense, mentre il Paese nordico continua a potenziare la propria difesa nazionale, ha dichiarato ai giornalisti il ​​Ministro della Difesa danese, Troels Lund Poulsen. “Si tratta di investimenti necessari in tempi difficili, quando, purtroppo, la guerra è di nuovo scoppiata sul suolo europeo“, ha detto Poulsen ai giornalisti.

L’acquisto dei nuovi caccia porta il totale di caccia danesi a 43, un “rafforzamento storico“, ha detto Poulsen. Altri Paesi europei stanno pianificando di acquistare dozzine di F-35: i Paesi Bassi prevedono di acquistarne 52 mentre il Regno Unito avrà una flotta di 138 esemplari.

La situazione

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler ottenere il controllo della Groenlandia, territorio sovrano danese, sostenendo che l’isola artica è vitale per l’esercito statunitense e per il suo sistema di allerta precoce per i missili balistici, poiché la rotta più breve dall’Europa al Nord America passa attraverso l’isola.

I governi danese e groenlandese hanno entrambi escluso di cedere l’enorme isola ricca di risorse al controllo statunitense, sebbene la Danimarca abbia riconosciuto di trascurare le capacità militari del territorio.

Gli investimenti

L’investimento in Groenlandia e nelle Isole Faroe finanzierà due nuove navi artiche oltre alle tre precedentemente concordate, un aereo da pattugliamento marittimo, capacità rompighiaccio, sistemi radar potenziati e droni, ha affermato Poulsen. Gli investimenti nell’Artico e nel nord Atlantico comprendono anche una nuova sede centrale per il Comando artico nella capitale Nuuk e un cavo sottomarino che collegherà la Groenlandia e la Danimarca.

L’accordo è stato preso dopo un dialogo tra il governo danese a Copenaghen e quello groenlandese a Nuuk: “abbiamo raggiunto un accordo con il governo groenlandese, negli ultimi tre mesi sono stato due volte per avere un dialogo con il governo groenlandese”, ha dichiarato il Ministro della Difesa, intervistato dall’emittente di servizio pubblico danese DR. “Questo rafforzerà la società groenlandese, sia a livello di difesa, rendendo la Groenlandia più sicura, ma anche dando ai groenlandesi condizioni migliori di quelle che hanno avuto in passato che ci è stato chiesto da molto tempo”, ha concluso.

Il capo della difesa danese Michael Hyldgaard ha sottolineato la responsabilità delle forze armate danesi che si estende anche oltre la Danimarca: “dobbiamo garantire la sicurezza di tutto il Regno. E, se necessario, difendere la Groenlandia, le Isole Faroe e la Danimarca nella cornice della NATO in tutti i settori. Con l’accordo sui nuovi acquisti rafforziamo in modo significativo la capacità di combattimento e l’efficacia delle forze armate nell’Artico e nel Nord Atlantico“, ha aggiunto.

La Danimarca, pur essendo responsabile della sicurezza e della difesa della Groenlandia, ha forze militari limitate sull’isola, tra cui navi di ispezione obsolete e pattugliatori con slitte trainate da cani. L’uso delle slitte trainate da cani per il pattugliamento della Groenlandia, che è quattro volte più grande della Francia, risale alla Seconda Guerra Mondiale e rimane un’unità specializzata della Marina Reale Danese.

L’esercito statunitense mantiene una presenza permanente presso la base spaziale di Pituffik, nel nord-ovest della Groenlandia.