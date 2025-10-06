La Danimarca rafforza la sicurezza marittima: stretta sulle navi sospette

La Danimarca ha annunciato il rafforzamento dei controlli per contrastare la flotta fantasma russa. “Stiamo rafforzando i controlli sulle norme ambientali di base, in modo da poter agire in modo più efficace e coerente nei confronti delle petroliere e della flotta fantasma russa”, ha annunciato il ministro dell’Ambiente di Copenaghen, Magnus Heunicke, in una nota. Ogni anno oltre 60mila navi attraversano le acque al largo di Skagen, nel nord della Danimarca, tra cui diverse decine di imbarcazioni vecchie e in cattive condizioni di manutenzione, sospettate di appartenere a questa flotta fantasma russa, che consente a Mosca di esportare il suo petrolio nonostante le sanzioni internazionali.

La polizia danese non ha escluso la possibilità che i droni che abbiano sorvolato aeroporti e installazioni militari danesi a fine settembre provenissero da una di queste navi, 444 delle quali sono soggette a sanzioni dell’Unione Europea.