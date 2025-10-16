La FAO presenta il francobollo commemorativo in occasione del suo 80º anniversario | FOTO

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) ha presentato un francobollo commemorativo dedicato al suo 80º anniversario. L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) e Poste Italiane, è stata ufficialmente svelata nel corso della cerimonia della Giornata Mondiale dell’Alimentazione presso la sede della FAO a Roma. Il francobollo, emesso all’interno della serie italiana “Il Senso Civico”, che celebra istituzioni e iniziative a beneficio della collettività, rende omaggio a otto decenni di impegno della FAO per garantire la sicurezza alimentare per tutti.

Ideato dalla FAO e realizzato graficamente dal Centro Filatelico dell’IPZS, il francobollo raffigura il logo dell’80º anniversario della FAO, ispirato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), accanto all’emblema istituzionale dell’Organizzazione e al motto “Fiat Panis”. La spiga di grano stilizzata che forma il numero 80 simboleggia la missione della FAO, mentre sullo sfondo compare la storica sede dell’Organizzazione nel quartiere Aventino di Roma, con la bandiera delle Nazioni Unite che sventola in alto.

La cerimonia di presentazione

La cerimonia di presentazione si è svolta alla presenza del Direttore Generale della FAO, QU Dongyu, del Sottosegretario di Stato alle Imprese e al Made in Italy, Fausta Bergamotto, e dei vertici dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) e di Poste Italiane. Il francobollo e la collezione filatelica dedicata celebrano non solo l’eredità della FAO, ma anche la sua visione per il futuro. Per l’occasione è stata inoltre realizzata una serie filatelica speciale (erinnofili) ispirata al tema dell’80º anniversario e ai Quattro Pilastri del Miglioramento promossi dalla FAO: una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore – senza lasciare indietro nessuno.

Il francobollo è disponibile in Italia dal 16 ottobre 2025 presso gli sportelli filatelici e online sul sito di Poste Italiane.