La Fondazione CMCC accoglie la prima coorte di Bassi Fellows: innovazione e leadership nella ricerca climatica

“La Fondazione CMCC è lieta di dare il benvenuto alla prima coorte di Bassi Fellows: sei illustri accademici e ricercatori senior con comprovata leadership nei campi della climatologia, della resilienza climatica e dell’economia climatica. Si uniscono al CMCC per sostenere e promuovere il suo programma strategico di ricerca sul clima. Il CMCC Fellowship Program, che prende il nome da Laura Bassi, una delle prime donne a ricoprire una cattedra universitaria nel 1732, rende omaggio al suo lavoro pionieristico, motivando i leader ad andare oltre le convenzioni consolidate e ad abbracciare l’innovazione nel mondo accademico e nella società”: è quanto si legge in una nota.

“I borsisti del CMCC Bassi sono tra gli scienziati e i leader più illustri al mondo. Selezionati per i loro straordinari risultati in istituzioni accademiche e di ricerca, organizzazioni governative, multilaterali e non-profit, avranno l’opportunità unica di stimolare l’innovazione e fornire guida, tutoraggio e competenze specialistiche durante le loro residenze. Insieme ai ricercatori del CMCC, i borsisti promuoveranno la collaborazione interdisciplinare e coltiveranno soluzioni innovative alle complesse sfide climatiche, consolidando ulteriormente la posizione del CMCC come patria della climatologia all’avanguardia”, continua il comunicato.

Il programma

Il programma di borse di studio CMCC Bassi prenderà il via il 15 ottobre con una lezione inaugurale del Professor Ian Sue Wing, una delle massime autorità in materia di politica ambientale, professore alla Boston University e neo-nominato CMCC Bassi Fellow. La lezione si concentrerà sui recenti progressi nella modellazione economica degli impatti climatici e sul ruolo cruciale della resilienza nel definire i risultati futuri.