La furia dal cielo, maltempo estremo in Bolivia: la grandine sommerge Tarija | FOTO e VIDEO

La città di Tarija, nella provincia di Cercado, in Bolivia, è stata colpita il pomeriggio di giovedì 16 ottobre da un intenso temporale accompagnato da grandine, provocando allagamenti e gravi danni materiali. Le forti precipitazioni hanno trasformato le strade in veri fiumi, mentre tetti di abitazioni e superfici pubbliche sono stati danneggiati dai chicchi di grandine. La grandinata ha inoltre avuto un impatto significativo sull’agricoltura locale: diverse comunità della provincia hanno segnalato ingenti perdite nelle coltivazioni, con produttori che hanno registrato danni.

Maltempo estremo in Bolivia: la grandine sommerge Tarija