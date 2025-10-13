La Germania investe 104 milioni di euro per l’estrazione di litio nel giacimento più grande d’Europa

Il governo tedesco ha stanziato quasi 104 milioni di euro per sostenere l’estrazione e la lavorazione del litio in Renania-Palatinato e Assia. Lo ha annunciato il ministero federale dell’Economia. I due Länder contribuiscono ciascuno con il 30% del finanziamento, destinato a due filiali tedesche della Vulcan Energy Resources GmbH, impegnate nell’estrazione del litio dalla salamoia geotermica. L’area interessata è il giacimento più grande d’Europa, situato nella valle del Reno superiore. Il litio, componente essenziale per le batterie ad alte prestazioni, riveste un ruolo cruciale per l’industria automobilistica. Attualmente l’Ue dipende fortemente dalle importazioni extracontinentali di questo materiale strategico.