La Germania pronta a “reagire con decisione alla Russia”: il piano da 10 miliardi di euro sui droni

La Germania “reagirà con decisione” a qualunque minaccia ai propri confini proveniente dalla Russia. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius a margine della riunione della Nato a Bruxelles, ribadendo l’impegno di Berlino nella sicurezza europea. Pistorius ha annunciato che il governo tedesco investirà 10 miliardi di euro nei prossimi anni per sviluppare diverse tipologie di droni, e ha offerto la disponibilità della Germania ad assumere un ruolo guida nella creazione di un sistema di difesa aerea europeo.

Pur non confermando un eventuale contributo finanziario tedesco all’acquisto di missili statunitensi Tomahawk per l’Ucraina, il ministro ha annunciato che la Germania dispiegherà caccia Eurofighter in Polonia per missioni di pattugliamento. L’annuncio arriva in un contesto di crescente tensione ai confini orientali dell’Europa: il Regno Unito ha confermato che i propri jet Typhoon continueranno a proteggere lo spazio aereo polacco fino alla fine dell’anno, dopo recenti incursioni di droni russi. Solo pochi giorni fa, diversi voli all’aeroporto di Monaco erano stati sospesi per l’avvistamento di droni non identificati.

Le misure della Nato

La Nato adotterà “ulteriori misure di contrasto ai droni” per rafforzare la propria capacità di risposta alle minacce emergenti. Lo ha affermato il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, parlando in conferenza da Bruxelles al termine del vertice dei ministri della Difesa Nato. Rutte ha spiegato che l’incontro si è concentrato sulle “sfide attuali alla sicurezza dell’Alleanza” e sulla necessità d’innovare gli strumenti di difesa per fronteggiare “minacce nuove e in evoluzione, inclusi i droni”. Ha ricordato inoltre la “rapida e decisiva azione” che il mese scorso aveva impedito diverse incursioni di droni nello spazio aereo europeo, citando anche l’operazione Eastern Sentry.

“Di conseguenza – ha concluso Rutte – la Nato implementerà una serie di misure aggiuntive contro i droni, che rafforzeranno e accelereranno la nostra capacità di risposta a questa minaccia”.