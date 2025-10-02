La Grande Muraglia Verde della Cina: tra rinverdimento e conflitti culturali

Dorj, allevatore di etnia mongola, rimpiange i tempi in cui i suoi animali pascolavano liberamente nelle immense steppe che circondano il deserto di dune nel nord della Cina. Il suo gregge, ridotto a una ventina di pecore, è oggi confinato in un appezzamento recintato intorno alla sua casa di mattoni. Questi terreni sono “troppo piccoli”, dice l’uomo sulla sessantina davanti a una yurta abbandonata vicino al deserto di Kubuqi, nella Mongolia interna. Il divieto di pascolo libero è una delle misure chiave di un colossale progetto lanciato dalla Cina nel 1978, soprannominato la Grande muraglia verde.

Gli obiettivi del piano

Il piano mirava a creare una cintura vegetale per contenere i deserti e ridurre le tempeste di sabbia che soffiano fino a Pechino. I suoi obiettivi si sono evoluti fino a includere la creazione di terreni coltivabili in zone aride. Pechino vuole renderlo la vetrina del suo impegno per il clima. Il presidente Xi Jinping ha annunciato l’estensione della copertura forestale tra gli impegni del suo paese contro il cambiamento climatico, a settembre all’Onu. Intorno e all’interno del deserto di Kubuqi, la piantumazione di campi e vegetazione per una superficie equivalente a 840.000 campi da calcio ha permesso di creare decine di migliaia di posti di lavoro nell’agricoltura e di ridurre la povertà, hanno riconosciuto le Nazioni Unite in un rapporto del 2015. A ovest del Kubuqi, Bai Lei, di etnia Han, la maggioranza in Cina, estrae dalla sabbia un tubero di cistanche, un ingrediente molto apprezzato nella medicina cinese per i suoi effetti tonificanti. “Qui c’era solo deserto”, spiega con orgoglio, indicando un’area di 300 ettari ricoperta di mais e girasoli. La sua azienda è una delle decine che hanno seguito gli incentivi del governo per coltivare la cistanche nella contea. “La cistanche cresce sulle radici del saxaul (un arbusto adatto agli ambienti aridi) e contribuisce in cambio alla stabilità del suolo”, dice Bai. Nei dintorni, imponenti cartelloni pubblicitari riportano uno slogan di Xi Jinping che proclama: “le acque limpide e le montagne verdeggianti sono montagne d’oro e d’argento“.

Le conseguenze di questi cambiamenti

Ma questi cambiamenti hanno avuto un impatto sullo stile di vita tradizionale degli allevatori di etnia mongola. Per proteggere i giovani germogli, il governo ha drasticamente limitato le zone di pascolo. Pattuglie vigilano sul rispetto delle regole. Gli allevatori pagano le conseguenze di danni di cui non sono responsabili, denuncia all’AFP Enghebatu Togochog, attivista di etnia mongola esiliato negli Stati Uniti. Il progetto ha “costretto gli allevatori ad abbandonare le loro terre e ha sconvolto le pratiche sostenibili che da millenni mantenevano il fragile equilibrio delle steppe”, afferma. Il nomadismo è completamente scomparso dalla Mongolia interna dieci anni fa, assicura. In un articolo pubblicato nel 2017, alcuni ricercatori cinesi hanno riconosciuto che la responsabilità del pascolo nella desertificazione potrebbe essere stata sopravvalutata rispetto ad altri fattori: il persistere dello sfruttamento del carbone, l’agricoltura intensiva, il cambiamento climatico. Secondo i rapporti delle Ong, gli ostacoli al pascolo hanno provocato manifestazioni di pastori e scontri che hanno causato numerosi arresti. L’impresa di rinverdimento “mira in realtà a trasformare completamente il paesaggio mongolo”, compreso quello sociale, afferma Togochog; “gli unici veri beneficiari sono lo Stato cinese e le imprese”.

I tentativi di censura

I giornalisti dell’AFP sono stati seguiti da auto non identificate durante il loro reportage e uomini che si sono presentati come funzionari locali hanno cercato sistematicamente di interrompere le interviste. Molti degli interlocutori dell’AFP hanno rifiutato di rivelare la loro identità completa. Né l’azienda Elion Resources Group, a capo del programma di rinverdimento del Kubuqi, né il comune locale di Ordos hanno risposto alle richieste. L’impatto sugli stili di vita non è l’unica obiezione. A livello nazionale, alcuni articoli scientifici deplorano la scelta di varietà di piante non autoctone o che consumano molta acqua, con un basso tasso di sopravvivenza, nonché la mancanza di diversità delle piante.

“Una pianta che consuma troppa acqua può impoverire la falda acquifera e causare un ulteriore degrado”, osserva la giovane dottoranda Zhang Yanping, durante i prelievi su pioppi e pini piantati nella sabbia del Kubuqi più di dieci anni fa e visibilmente fragili. Più in generale, si pone la questione della conservazione dei deserti, afferma Wang Shuai, geografo universitario di Pechino, che “hanno importanti funzioni ecologiche, come la conservazione dell’acqua e della biodiversità”, ricorda. Piuttosto che farli scomparire, basterebbe impedirne l’espansione, dice. Di fronte a un appezzamento in fase di rinverdimento nel Kubuqi, il signor Feng respinge le critiche. Questo ex agricoltore di etnia Han si è riconvertito al noleggio di quad in una zona che attira i turisti. Assicura che il pascolo rimane consentito dopo il raccolto e invoca i benefici del rinverdimento. “Le risorse sono diventate più abbondanti e le nostre vite più prospere”, afferma. “Abbiamo potuto alzare la testa con orgoglio”.