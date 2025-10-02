La “Luna del Raccolto” inaugura l’autunno: la Superluna accompagnata da stelle cadenti e illusioni ottiche

La notte del 7 ottobre 2025 il cielo offrirà uno spettacolo che intreccia tradizione, scienza e meraviglia visiva: la Luna del Raccolto (in inglese Harvest Moon), la prima Luna piena dell’autunno nell’emisfero boreale. Un evento che quest’anno sarà particolarmente speciale: coinciderà con una Superluna e, oltre a coincidere con il picco dello sciame meteorico delle Draconidi, questo particolare plenilunio di ottobre sarà il primo di 4 “Superlune” consecutive che chiuderanno il 2025.

Cos’è la Luna del Raccolto

Il nome “Luna del Raccolto” affonda le radici nel passato agricolo delle società rurali. Si tratta della Luna piena più vicina all’equinozio d’autunno (caduto il 22 settembre), quando le giornate si accorciano rapidamente. La sua luce intensa permetteva ai contadini di continuare la mietitura fino a notte inoltrata, illuminando campi e sentieri. Non a caso, nell’immaginario collettivo, questa Luna è legata all’abbondanza e ai ritmi naturali della terra.

Quando la Luna piena di settembre cade più vicina all’equinozio, invece, il titolo di “Luna del Raccolto” passa a quest’ultima, e quella di ottobre prende il nome di Luna del Cacciatore (Hunter’s Moon).

Quando guardarla

La Luna piena raggiungerà la sua massima fase alle 05:47 ora italiana del 7 ottobre, quindi il momento più suggestivo per osservarla sarà la sera precedente ma soprattutto quella successiva: sorgerà a Est pochi minuti dopo che il Sole sarà sceso a Ovest.

Curiosità: il momento del sorgere, quando la Luna appare sull’orizzonte orientale, è il migliore per ammirare il fenomeno della “illusione lunare”. In sostanza, il nostro cervello percepisce l’astro più grande del normale, complice il confronto con elementi terrestri come alberi, edifici e colline. Nonostante la dimensione apparente sia una pura illusione ottica, l’effetto visivo è potentissimo, soprattutto se si combina con le caratteristiche di una Superluna.

Perché sarà una Superluna

La Luna non percorre un’orbita perfettamente circolare intorno alla Terra, ma ellittica. Ciò significa che talvolta si trova più lontana (apogeo) e altre volte più vicina (perigeo). Quando la fase di Luna piena coincide con il perigeo, si parla comunemente di Superluna, apparendo fino al 10% più grande e luminosa della media.

La Luna del raccolto di ottobre 2025 si troverà a 361.457 km dalla Terra, circa 24mila km più vicina della distanza media. Sarà la prima di una serie di 4 superlune consecutive, una rarità che terrà con il naso all’insù gli appassionati di astronomia fino a fine anno.

Stelle cadenti, ma in sordina

Lo spettacolo non finisce qui: nella notte tra l’8 e il 9 ottobre, proprio a ridosso della Luna del raccolto, il cielo ospiterà il picco delle Draconidi, con una media attesa di 10 meteore all’ora. Si tratta di un numero modesto rispetto ad altri sciami famosi, ma le Draconidi hanno la caratteristica di sorprendere con improvvise “tempeste meteoriche”. Tuttavia, quest’anno la luminosità della Luna in fase calante renderà più difficile osservare le scie luminose.