La mano di Paranthropus boisei: una nuova finestra sull’evoluzione delle capacità manipolative degli ominidi | FOTO

La scoperta di un nuovo insieme di fossili appartenenti a Paranthropus boisei — un nostro antico parente vissuto nell’Africa orientale tra 2 e 1 milione di anni fa — segna una tappa fondamentale nello studio dell’evoluzione umana. Pubblicata su Nature da Carrie Mongle e un ampio team internazionale, la ricerca descrive per la prima volta una mano inequivocabilmente associata a questa specie, rivelando tratti che combinano forza e destrezza in modo inedito tra gli ominidi. I resti, denominati KNM-ER 101000, sono stati rinvenuti a Koobi Fora, lungo la sponda orientale del lago Turkana in Kenya, in strati datati a circa 1,52 milioni di anni fa. Si tratta di un ritrovamento eccezionale: le ossa della mano e del piede sono associate in modo inequivocabile ai denti e al cranio di P. boisei, eliminando i dubbi che per decenni avevano reso incerta l’attribuzione di altri frammenti fossili.

Una mano tra due mondi: forza e precisione

L’analisi morfologica mostra che P. boisei possedeva proporzioni della mano sorprendentemente simili a quelle umane, con un pollice lungo e robusto rispetto alle altre dita — un tratto che, negli ominidi, è strettamente legato alla capacità di manipolare oggetti con destrezza. Tuttavia, alcune caratteristiche ricordano ancora quelle dei gorilla, come la grande robustezza del quinto metacarpo e delle falangi, indice di una presa straordinariamente potente.

Questa combinazione di tratti umani e “gorillini” suggerisce che P. boisei potesse utilizzare strumenti rudimentali, pur non possedendo ancora la piena abilità di presa a pinza dei membri più recenti del genere Homo. Secondo gli autori, la specie era probabilmente in grado di afferrare e maneggiare oggetti, ma la meccanica del pollice e del polso differiva ancora da quella umana moderna, limitando la precisione dei movimenti fini.

Implicazioni per l’evoluzione del comportamento

Il ritrovamento si inserisce in un contesto complesso: tra 2 e 1 milione di anni fa, l’Africa orientale ospitava almeno quattro specie di ominidi contemporanei — P. boisei, Homo habilis, Homo rudolfensis e Homo erectus. Finora, si pensava che solo le specie del genere Homo fossero artefici della produzione di strumenti in pietra. Tuttavia, la mano di P. boisei suggerisce che uno di questi ominidi potesse partecipare a un continuum evolutivo di capacità tecniche, forse coinvolto in forme elementari di lavorazione o manipolazione di materiali naturali.

Il team di Mongle osserva che P. boisei possedeva anche una presa laterale molto forte, che avrebbe potuto essere impiegata per elaborare cibi fibrosi e duri, come le piante erbacee e le radici di cui la specie si nutriva. In questo senso, la robustezza della mano non serviva solo alla locomozione o all’arrampicata, ma anche a manipolare con forza alimenti difficili da trattare, un comportamento che prefigura l’uso funzionale delle mani in chiave alimentare e ambientale.

Dal piede alla postura: un bipede terrestre

Il fossile KNM-ER 101000 conserva anche ossa del piede, che rivelano un arto inferiore pienamente adattato alla deambulazione bipede. La struttura dell’alluce e del metatarso mostra che P. boisei camminava eretto, con un appoggio plantare rigido e una spinta finale simile a quella umana, ma con un alluce più corto. Ciò indica una locomozione terrestre prevalente, anche se la potenza delle mani lascia intendere che l’arrampicata sugli alberi potesse ancora far parte del suo repertorio comportamentale.

Convergenze evolutive e specializzazioni ecologiche

Un aspetto sorprendente emerso dallo studio è la convergenza morfologica tra P. boisei e i gorilla di montagna. Come questi ultimi, P. boisei sviluppò un complesso muscolare della mano capace di esercitare una forza notevole, forse un adattamento alla lavorazione di vegetali coriacei. Tale somiglianza anatomica non implica una parentela diretta, ma mostra come strategie ecologiche simili abbiano potuto generare adattamenti convergenti.

Gli autori ipotizzano che la distinzione tra Paranthropus e Homo non fosse solo anatomica, ma anche ecologica e comportamentale: Paranthropus si sarebbe specializzato in una dieta vegetale dura, supportata da mani forti per la lavorazione dei cibi, mentre Homo avrebbe sviluppato maggiore destrezza e precisione manuale, funzionali alla produzione di utensili.

Una nuova prospettiva sull’origine delle mani umane

La scoperta di Koobi Fora consente anche di ricostruire il probabile antenato comune di Homo e Paranthropus, che avrebbe avuto mani robuste ma già dotate di pollici relativamente lunghi e articolazioni capaci di potenti prese di precisione. Da questo punto di partenza, il genere Homo avrebbe poi affinato ulteriormente la destrezza necessaria alla produzione sistematica di utensili.

In sintesi, la mano di Paranthropus boisei rappresenta una testimonianza cruciale dell’evoluzione: un equilibrio tra potenza e controllo, tra natura arboricola e abilità manipolativa, in un momento chiave della storia umana in cui il confine tra “strumento naturale” e “strumento costruito” iniziava a sfumare.