La NASA firma l’accordo tra USA e Australia su aeronautica e cooperazione spaziale

Al Congresso Astronautico Internazionale (IAC) che si è tenuto questa settimana a Sydney, i rappresentanti di Stati Uniti e Australia si sono riuniti per firmare un accordo quadro che rafforza la collaborazione tra i due Paesi in ambito aeronautico e dell’esplorazione spaziale. L’amministratore facente funzioni della NASA, Sean Duffy, e il direttore dell’Agenzia Spaziale Australiana, Enrico Palermo, hanno firmato l’accordo martedì 30 settembre, a nome dei rispettivi Paesi.

“L’Australia è un partner spaziale importante e di lunga data, da Apollo ad Artemis, e questo accordo dipende da questa partnership“, ha affermato Duffy. “Accordi internazionali come questo contribuiscono a valorizzare le nostre risorse e ad aumentare le nostre capacità e i risultati scientifici per tutti, dimostrandosi fondamentali per i piani della NASA, dall’orbita terrestre bassa alla Luna, a Marte e oltre“.

Il Ministro australiano per l’Industria e l’Innovazione e il Ministro per la Scienza, Tim Ayres, ha affermato che la firma si basa su oltre mezzo secolo di collaborazione tra i due Paesi. “Rafforzare la partnership dell’Australia con gli Stati Uniti e la NASA crea nuove opportunità per idee e tecnologie australiane, migliorando la capacità industriale dell’Australia, incrementando la produttività e rafforzando la resilienza economica“, ha affermato Ayres.

L’accordo

Noto come “Accordo quadro tra il governo degli Stati Uniti d’America e il governo dell’Australia sulla cooperazione in aeronautica e l’esplorazione e l’uso dello spazio aereo ed extra-atmosferico per scopi pacifici”, l’accordo riconosce una cooperazione reciprocamente vantaggiosa per gli Stati Uniti e l’Australia e stabilisce il quadro giuridico in base al quale i due Paesi lavoreranno insieme.

Le potenziali aree di cooperazione includono l’esplorazione spaziale, le scienze spaziali, le scienze della Terra, inclusa la geodesia, la medicina spaziale e le scienze della vita, la ricerca aeronautica e la tecnologia.

La collaborazione USA-Australia

La NASA collabora con l’Australia in attività spaziali civili dal 1960, quando i due Paesi firmarono il loro primo accordo spaziale cooperativo. Il Canberra Deep Space Communication Complex ha svolto un ruolo fondamentale nel supportare il programma Apollo della NASA, in particolare durante la missione Apollo 13. Oggi, il complesso è una delle tre stazioni globali del Deep Space Network della NASA, a supporto di missioni spaziali sia robotiche che umane.

Uno dei firmatari originari degli Accordi Artemis, l’Australia si è unita agli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump e ad altre sei nazioni nell’ottobre 2020, nel sostenere una serie di principi fondamentali per un uso sicuro e responsabile dello spazio. I leader spaziali globali di molti dei 56 Paesi firmatari si sono incontrati questa settimana all’IAC di Sydney per promuoverne l’attuazione.

Nell’ambito di una partnership esistente con l’Agenzia Spaziale Australiana, l’Australia sta sviluppando un rover lunare semi-autonomo, che trasporterà uno strumento di analisi della NASA destinato a dimostrare la tecnologia per scopi scientifici ed esplorativi. Il lancio del rover è previsto entro la fine di questo decennio attraverso l’iniziativa CLPS (Commercial Lunar Payload Services) della NASA.

Le partnership internazionali della NASA riflettono l’impegno dell’agenzia per un’esplorazione spaziale pacifica e collaborativa. Sulla base di una tradizione di cooperazione, dallo Space Shuttle alla Stazione Spaziale Internazionale e ora ad Artemis, le partnership internazionali supportano i piani della NASA per l’esplorazione lunare nell’ambito della campagna Artemis e la futura esplorazione umana di Marte.