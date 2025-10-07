“La natura in città: un capitale da tutelare e ripristinare”: il terzo appuntamento QuarantaScienza 2025

Martedì 14 ottobre p.v. alle ore 11.00 si terrà il terzo appuntamento di QuarantaScienza 2025 con la conferenza della Prof.ssa Giulia Capotorti sul tema “La natura in città: un capitale da tutelare e ripristinare”. “È ormai ampiamente riconosciuto che una ricca biodiversità può esistere nelle città e che le risorse e funzioni fornite da specie ed ecosistemi sono particolarmente importanti nei sistemi urbani, perché immediatamente disponibili laddove la maggior parte delle persone vive e risiede”.

“A partire dal caso del Comune di Roma Capitale, in cui sono state censite oltre 1600 specie vegetali, di cui circa 200 di interesse conservazionistico, e 60 diversi tipi di ecosistemi, tra cui numerosi habitat di interesse comunitario, sarà possibile rendere espliciti questi principi così come comprendere le ragioni di questa biodiversità e le pressioni che ne minacciano la persistenza. A partire da queste conoscenze sul capitale naturale si potranno quindi affrontare i temi relativi alle correnti sfide strategiche di tutela e ripristino, finalizzate a rendere le città più verdi, sostenibili e resilienti”.

La conferenza si svolgerà presso la Biblioteca accademica (Scuderie Vecchie di Villa Torlonia – ingresso Via Lazzaro Spallanzani 1/A).