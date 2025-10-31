La notte del Castoro: arriva la Superluna più spettacolare dell’anno

Nel cielo di novembre 2025 ci attende un appuntamento imperdibile, capace di unire scienza, tradizione e meraviglia. La “Luna del Castoro”, come viene chiamata la Luna Piena di questo mese, illuminerà la notte del 5 novembre in tutta la sua magnificenza, trasformandosi nella Superluna più grande e luminosa dell’anno. Sarà un evento astronomico di rara bellezza: il nostro satellite apparirà più vicino, più brillante e più imponente del solito, regalando a chi lo osserverà – magari da un luogo buio e lontano dalle luci cittadine – un vero e proprio spettacolo della natura. Non si tratta però solo di un fenomeno estetico. Dietro la bellezza di questa Luna si nascondono le leggi della meccanica celeste, la danza millenaria tra la Terra e il suo satellite, e un ricco bagaglio di miti e tradizioni che attraversano culture e continenti. La Luna del Castoro del 2025 è quindi molto più di una semplice Luna Piena: è una finestra sul modo in cui l’uomo, fin dall’antichità, ha cercato di dare un senso al cielo che lo sovrasta.

Perché la Luna del Castoro sarà una Superluna

Il termine Superluna descrive la coincidenza tra la Luna Piena e il perigeo, cioè il punto dell’orbita lunare più vicino alla Terra. Sebbene l’orbita del nostro satellite sia quasi circolare, in realtà è leggermente ellittica: ciò significa che la distanza tra la Luna e la Terra varia nel corso del mese. In media, la Luna si trova a circa 384.399 km dal nostro pianeta, ma durante la superluna del 5 novembre 2025 sarà a soli 356.800 km di distanza. Questa piccola differenza di oltre 27mila km si traduce in un effetto visivo notevole: la Luna apparirà più grande e fino all’11% più luminosa di una Luna Piena normale. La differenza è sottile ma reale, e basta osservare il sorgere della Luna sull’orizzonte per accorgersene: ingigantita dall’effetto ottico prospettico, la Superluna sembrerà quasi toccare la Terra.

Un evento globale, ma con orari diversi

Come accade per ogni plenilunio, il momento esatto in cui la Luna è piena varia a seconda del punto da cui la si osserva. Lo U.S. Naval Observatory calcola che la fase di piena luminosità avverrà il 5 novembre alle 8:19 del mattino (ora della costa est americana), corrispondenti alle 13:19 GMT, le 14:19 ora italiana.

La posizione della Luna nel cielo varierà anche in base alla stagione e all’emisfero. Nelle città del Nord, come New York, la Luna raggiungerà un’elevazione massima di 72° sopra l’orizzonte, simile a quella che il Sole ha in maggio. Nell’emisfero Sud, dove novembre coincide con la tarda primavera, la Luna apparirà invece più bassa, intorno ai 32°: è per questo che le lune invernali del Nord ci sembrano sempre più luminose, sospese alte nel cielo notturno.

Perché viene chiamata “Luna del Castoro”?

Il nome Beaver Moon, o Luna del Castoro, affonda le sue radici nelle tradizioni dei coloni europei e dei popoli nativi americani. Per alcuni, era il periodo in cui i castori iniziavano a costruire le loro dighe in vista dell’inverno; per altri, il momento in cui i cacciatori piazzavano le trappole per procurarsi le pellicce prima del grande freddo.

Il nome però cambia con la latitudine e la cultura.