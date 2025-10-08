La nuova generazione di veicoli per il monitoraggio digitale: come funziona la tecnologia dei simulatori di celle

Recentemente l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane (ICE) ha firmato un contratto da 825.000 dollari per l’acquisto di veicoli equipaggiati con tecnologie di sorveglianza avanzata, in particolare simulatori di siti cellulari (Cell Site Simulators, CSS). Si tratta di una modifica di un accordo già esistente con TechOps Specialty Vehicles (TOSV), un’azienda del Maryland che ha fornito all’agenzia veicoli simili nel settembre 2024, per un importo simile. Questi furgoni high-tech sono destinati a supportare le operazioni tecniche del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS), soprattutto nell’ambito delle indagini e delle attività di espulsione.

Come funzionano i CSS: tecnologia, funzioni e rischi

I simulatori di siti cellulari — noti anche come Stingray o IMSI catcher — sono dispositivi in grado di emulare una torre di telefonia mobile, inducendo tutti i telefoni cellulari nelle vicinanze a connettersi. Una volta connessi, il dispositivo può identificare i numeri univoci degli utenti (IMSI), localizzare i dispositivi con alta precisione e, nei modelli più avanzati, intercettare chiamate vocali, SMS e traffico dati. Il vantaggio rispetto all’uso dei dati forniti dagli operatori mobili è che la precisione è maggiore e non richiede necessariamente la cooperazione di terze parti. Tuttavia, questo tipo di tecnologia non discrimina: raccoglie dati anche da persone innocenti che si trovano nell’area di copertura, sollevando serie preoccupazioni per la privacy.

Segretezza, ambiguità legale e uso estensivo

L’uso dei CSS da parte delle forze dell’ordine statunitensi è documentato da oltre dieci anni, ma è sempre stato circondato da grande riservatezza. Gli accordi con i produttori impongono spesso clausole di non divulgazione, che impediscono alle agenzie di spiegare come funzionano questi dispositivi e quando vengono utilizzati. L’ICE ha utilizzato questi strumenti almeno 466 volte tra il 2017 e il 2019, e oltre 1.800 volte tra il 2013 e il 2017, secondo documenti ottenuti da ACLU e BuzzFeed. È emerso anche che l’ICE ha impiegato un CSS per rintracciare un membro di una presunta gang soggetto a espulsione nel 2023, grazie a un mandato reso pubblico da Forbes.

TechOps Specialty Vehicles: dalla sorveglianza alle biblioteche mobili

TOSV progetta furgoni altamente specializzati per polizia, vigili del fuoco, laboratori e persino biblioteche su ruote. L’azienda che fornisce questi veicoli, TOSV, costruisce una vasta gamma di veicoli per usi governativi e civili. Tra i suoi progetti figurano furgoni per squadre SWAT, unità mobili di comando, laboratori forensi mobili e veicoli per sorveglianza sotto copertura, alcuni dei quali indicano esplicitamente la collaborazione con il Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS). I laboratori mobili offrono spazi per l’analisi forense in loco, archiviazione sicura delle prove e strumenti per l’elaborazione e aggiornamento dei fascicoli investigativi. Sul sito dell’azienda non viene menzionata la tecnologia CSS, ma i contratti ICE e i documenti federali ne confermano la presenza. TOSV produce anche veicoli per uso sanitario e “biblioteche mobili”, evidenziando la versatilità delle sue competenze ingegneristiche.