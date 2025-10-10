La Polonia offre generatori, forniture elettriche e terminal GNL a Kiev

“Generatori, forniture elettriche supplementari e un terminal GNL sono a disposizione dell’Ucraina”. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, mentre la Russia continua ad attaccare le infrastrutture energetiche di Kiev. Nelle ultime settimane Mosca ha intensificato i suoi attacchi. A seguito degli attacchi russi, stamattina delle ampie zone di Kiev erano completamente al buio e circa 600.000 famiglie sono rimaste temporaneamente senza elettricità in tutta l’Ucraina. Sikorski, in visita a Leopoli, nell’Ucraina occidentale, ha affermato che la Polonia sta discutendo su come supportare il suo vicino orientale.

La conferenza stampa

“Generatori, forniture elettriche supplementari, accelerata costruzione di collegamenti elettrici tra Ucraina e Polonia e, naturalmente, il nostro terminale GNL a Swinoujscie è a vostra disposizione”, ha dichiarato durante una conferenza stampa con la sua controparte ucraina, aggiungendo che “questa è un’altra escalation, e sappiamo perché viene portata avanti: ha lo scopo di intimidire la popolazione in vista dell’inverno”. Ad agosto la raffineria polacca Orlen ha detto di voler continuare a fornire 100 milioni di metri cubi di gas al mese all’Ucraina, dopo averne già consegnati 430 milioni di metri cubi quest’anno. Il GNL viene importato dagli Stati Uniti al terminal di Swinoujscie e spedito in Ucraina attraverso la Polonia.