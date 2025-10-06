Mercoledì 22 ottobre, dalle 10:00 alle 13:30, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati a Roma, ci sarà la presentazione del Rapporto ASviS 2025 “L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”. Realizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, grazie al contributo della sua rete di esperte ed esperti delle organizzazioni aderenti, il documento analizza il posizionamento del nostro Paese rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) a dieci anni dall’adozione dell’Agenda 2030, e fornisce un quadro delle iniziative introdotte finora a livello globale, europeo e nazionale in ottica di sostenibilità.

I dettagli sul Rapporto

Il Rapporto illustra anche i risultati di vari sondaggi che indagano l’opinione delle cittadine e dei cittadini sul tema. Infine, avanza proposte per interventi trasformativi, sia nella prospettiva della nuova legislatura europea, che nella definizione del piano di accelerazione dell’Italia sugli SDGs. Oltre ai presidenti e al direttore scientifico dell’ASviS, all’evento interverranno diversi rappresentanti delle istituzioni tra cui il ministro Gilberto Pichetto Fratin e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto.