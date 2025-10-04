La rivoluzione nell’autonomia dei veicoli spaziali: una nuova tecnica di guida computazionale

Una nuova tecnica di guida computazionale potrebbe rivoluzionare l’autonomia dei veicoli spaziali, permettendo di ottimizzare rapidamente le traiettorie anche in presenza di dinamiche non lineari. Il metodo sfrutta coordinate monomiali sovraparametrizzate e soluzioni fondamentali pre-calcolate, riducendo il carico di calcolo a bordo. La complessità viene trasformata in un problema geometrico più semplice, eliminando la necessità di costose integrazioni numeriche in tempo reale. Attraverso un algoritmo di programmazione convessa sequenziale (SCP), il sistema ha dimostrato in simulazioni di rendezvous spaziale di calcolare soluzioni a delta-V ottimale, gestendo vincoli complessi e migliorando la precisione con l’uso di coordinate sferiche.