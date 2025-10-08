“La Scienza per la prevenzione in protezione civile”: domani iniziative in tutta Italia

Una giornata dedicata al ruolo della scienza in protezione civile, per promuovere la divulgazione delle attività di ricerca volte a migliorare sempre più gli strumenti per la previsione e la prevenzione dei rischi.

Sono 28 le università e i centri di ricerca che hanno aderito all’iniziativa e che, nella giornata di giovedì 9 ottobre, realizzeranno seminari tematici dedicati alle tante e diverse attività che la comunità scientifica svolge con finalità di protezione civile, nell’ambito di accordi e convenzioni con il Dipartimento della Protezione Civile. L’obiettivo è sensibilizzare studenti e non solo sulle ricadute pratiche che la ricerca può generare per le comunità e per il sistema di protezione civile, contribuendo a ridurre le incertezze insite nel processo di valutazione e gestione delle diverse tipologie di rischio – sismico, vulcanico, idrogeologico, idraulico, da deficit idrico e da incendi boschivi.

Ad aprire i lavori, dall’Università della Calabria a Rende (CS), saranno il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, con un saluto in videocollegamento con tutti gli altri eventi in programma. Maggiori dettagli sugli eventi promossi dal Dipartimento della Protezione Civile e organizzati a livello nazionale e locale, in collaborazione con regioni, enti locali e strutture del Servizio Nazionale della Protezione Civile, sono disponibili nella sezione dedicata sul sito www.protezionecivile.it.