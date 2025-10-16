La sostenibilità degli oli vegetali: una questione più complessa di quanto si pensi

L’industria degli oli vegetali è spesso associata a narrazioni semplicistiche riguardo alla sostenibilità dei diversi tipi di colture. Un recente studio pubblicato su Cell Reports Sustainability e condotto dagli scienziati dell’Università del Kent, guidati da Erik Meijaard, svela una realtà ben più complessa e sfumata. La ricerca, che ha valutato gli impatti ambientali e umani di diverse colture oleaginose, evidenzia come l’olio di palma non sia necessariamente meno sostenibile di alternative come soia, oliva, cocco o sesamo. Secondo gli esperti, quasi tutti gli oli presentano problematiche legate alla biodiversità e ai diritti umani in specifici contesti, a seconda della gestione delle colture e delle catene di approvvigionamento.
Sebbene le preoccupazioni sulla deforestazione legate all’olio di palma siano giustificate, il team sottolinea che anche altre produzioni causano danni ecologici gravi. Ad esempio, la soia ha provocato una massiccia deforestazione in Sud America ed è associata all’uso intensivo di pesticidi. La raccolta delle olive è stata collegata all’uccisione di milioni di uccelli, mentre la produzione di sesamo ha sollevato questioni di diritti umani in Sud Sudan ed Etiopia.
Un elemento a favore dell’olio di palma è il crescente controllo degli ultimi 2 decenni, che ha portato a normative e certificazioni più severe nel settore. I ricercatori insistono sul fatto che non sono le colture a distruggere le foreste, bensì le attività umane.
La richiesta principale degli scienziati è una maggiore trasparenza. Le catene di approvvigionamento “opache” rendono difficile per i consumatori conoscere il reale impatto dei loro acquisti. Il team auspica l’adozione di tecnologie, come i QR code, per tracciare la linea di produzione e chiede una riforma normativa che garantisca trasparenza e incentivi per le aziende con elevati standard di sostenibilità. Un ruolo più incisivo è richiesto anche ai media e agli influencer, chiamati a fornire informazioni più accurate e complete sul dibattito.