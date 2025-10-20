La Stazione Zoologica Anton Dohrn ospita la Summer School CODIGER 2025: tre giornate di formazione

La Conferenza permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca italiani (CODIGER), in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn, organizza a Napoli, dal 22 al 24 ottobre 2025, la nuova edizione della Summer School CODIGER, dedicata al tema: “Governare la Ricerca: dalla semplificazione della 218/16 alla capacità di cambiamento”. Si tratta di un meeting dedicato ai Direttori Generali e ai componenti dei Tavoli Tecnici degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) per definire congiuntamente linee programmatiche, priorità operative e strumenti organizzativi comuni al sistema della ricerca pubblica. Prevista la partecipazione di circa 300 persone provenienti da tutti gli Enti pubblici nazionali di Ricerca.

L’apertura dei lavori è prevista per mercoledì 22 ottobre presso l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte – INAF (Salita Moiariello 16, Napoli). Le giornate del 23 e del 24 ottobre si svolgeranno, invece, presso la sede storica della Stazione Zoologica Anton Dohrn e il Museo Darwin Dohrn in Villa Comunale di Napoli, dove sono previste sia sessioni plenarie al mattino, che sessioni parallele pomeridiane.

Tre giornate di formazione

L’iniziativa prevede, infatti, tre giornate di formazione e confronto con rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della comunità scientifica per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra gli Enti di ricerca italiani, promuovendo una cultura condivisa della governance, dell’efficienza amministrativa e dell’innovazione organizzativa. Le sessioni tematiche affronteranno le principali dimensioni del governo della ricerca.

Fondata il 21 settembre 1994, CODIGER è un’associazione autonoma e senza fini di lucro che coordina l’azione degli Enti Pubblici di Ricerca italiani. Promuove la collaborazione e lo sviluppo delle competenze come leve strategiche per il rafforzamento del sistema della ricerca pubblica, nella convinzione che la crescita del capitale umano e la condivisione delle buone pratiche siano essenziali per affrontare le sfide della contemporaneità.