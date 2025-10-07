La Superluna del Raccolto illumina il cielo d’Italia

Alle 05:47 di questa mattina, martedì 7 ottobre 2025, la Luna ha raggiunto la sua fase di plenilunio, inaugurando ufficialmente la prima Superluna dell’anno: la straordinaria Luna del Raccolto, che tradizionalmente segna la transizione dall’estate all’autunno. Chi ha avuto la fortuna di osservarla nelle ore notturne o all’alba ha potuto ammirare un disco luminoso e imponente, sospeso nel cielo limpido, quasi a dominare il paesaggio terrestre con la sua luce bianca e dorata.

Lo spettacolo però non è affatto terminato. Questa sera, infatti, la Luna apparirà ancora enorme, brillante e vicinissima, pronta a tornare protagonista al crepuscolo, quando salirà di nuovo sull’orizzonte orientale. Anche se il momento del plenilunio è già trascorso, la differenza sarà impercettibile: il satellite continuerà a irradiare la sua luce intensa, regalando un’altra notte di bellezza pura.

In molte città italiane – dalle coste adriatiche ai borghi dell’entroterra – il cielo si prepara a offrire uno scenario suggestivo: la Luna, più grande del solito, si leverà sopra i tetti e le colline, mentre la luce del tramonto tingerà di rosso e arancio il paesaggio. Sarà un’occasione ideale per osservare, fotografare o semplicemente lasciarsi incantare da uno dei fenomeni celesti più spettacolari dell’anno.

La Superluna del Raccolto, la magia del plenilunio

Il plenilunio di ottobre è noto come Harvest Moon, la “Luna del Raccolto”, perché cade vicino all’equinozio d’autunno, un tempo prezioso per i contadini, che ne sfruttavano la luce per terminare le ultime raccolte. Oggi, anche senza campi da mietere, questo fenomeno conserva intatto il suo fascino: un invito collettivo a fermarsi e osservare il cielo.

Una Superluna d’autunno

Quella di ottobre non è una Luna piena qualunque. In queste ore la Luna si trova al perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra. È per questo che appare più grande e più brillante del solito: una vera e propria superluna. Il suo disco riflette fino al 15% di luce in più rispetto a un plenilunio medio, e le sue dimensioni apparenti crescono di circa il 7%. Un effetto che si nota particolarmente al sorgere, quando la Luna sembra quasi toccare l’orizzonte.

I colori del tramonto lunare

Già ieri sera, molti hanno notato la Luna spuntare all’imbrunire come un globo aranciato e imponente. Anche stasera, verso le 19 circa, il fenomeno si ripeterà: il disco lunare si leverà a Est tingendosi di giallo, oro e rame, mentre la luce del tramonto sfuma nel blu. Questo colore caldo non è un’illusione: è il risultato della diffusione atmosferica, che filtra le tonalità blu e lascia passare le lunghezze d’onda più rosse. Con il passare delle ore, la Luna assumerà la consueta luminosità argentata, dominando la costellazione dei Pesci con Saturno visibile poco più in alto, come una piccola stella fissa color miele.