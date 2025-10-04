La Superluna del Raccolto illuminerà il cielo d’autunno

Il prossimo 7 ottobre 2025 il cielo autunnale sarà teatro di uno spettacolo celeste unico: la prima Superluna dell’anno, nota come Harvest Moon o Luna del Raccolto. Questa Luna Piena, tra le più famose dell’anno, segna tradizionalmente l’inizio della fine della stagione dei raccolti nell’emisfero boreale. Secondo i calcoli astronomici, la Luna raggiungerà la sua pienezza ufficiale alle 05:47 ora italiana. Tuttavia, il suo bagliore intenso sarà visibile anche nelle notti immediatamente precedenti e successive al picco. Il momento migliore per ammirarla sarà il tramonto di martedì 7, quando sorgerà sull’orizzonte orientale, ma già dalla sera di domani e lunedì sarà possibile osservarla quasi piena, poco sopra il pianeta Saturno, in uno dei momenti in cui il gigante gassoso si trova più vicino alla Terra.

Una tradizione millenaria

Il nome “Harvest Moon” deriva dall’almanacco tradizionale e indica la Luna Piena più vicina all’equinozio di settembre, che quest’anno è scoccato il 22 settembre. Nella cultura agricola, la luce della Luna del Raccolto permetteva agli agricoltori di proseguire la mietitura anche di notte, non solo la sera della Luna Piena, ma per diverse notti consecutive. Solitamente questa luna si verifica a settembre, ma nel 2025, a causa del calendario lunare, il testimone passa al mese di ottobre.

Cos’è una Superluna

Il termine Superluna indica una luna piena che si verifica al perigeo, cioè quando il nostro satellite naturale si trova nel punto della sua orbita più vicino alla Terra. Quest’anno, il perigeo avverrà 1,3 giorni dopo la Luna Piena, quindi la Luna del Raccolto apparirà più grande e luminosa del normale nella notte tra martedì e mercoledì. Sarà anche una notte propizia per osservare le stelle cadenti, con il picco dello sciame meteorico annuale dei Draconidi; purtroppo, la luminosità della Luna potrebbe rendere più difficile scorgere fino a 10 meteore all’ora.

Ottobre, un mese di meraviglie celesti

Il cielo di ottobre promette ulteriori emozioni: due comete – Lemmon (C/2025 A6) e SWAN R2 (C/2025 R2) – raggiungeranno la loro minima distanza dalla Terra in concomitanza con il picco dello sciame meteorico Orionidi, previsto nella notte tra il 21 e il 22 ottobre sotto il cielo oscuro della Luna Nuova.

Infine, la prossima Luna Piena, la Beaver Moon, sorgerà il 5 novembre 2025 e sarà la Superluna più grande dagli anni 2019.